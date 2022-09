Bouslimani évoque la situation des imprimeries

Le ministre de la communication, Mohamed Bouslimani, a visité aujourd’hui la société d’impression d’Alger, l’une des plus grandes imprimeries spécialisées dans l’impression de journaux, de manuels scolaires et parascolaires, ainsi que dans l’emballage des médicaments et des denrées alimentaires.

Le Ministre a durant sa visite expliqué la réalité de l’imprimerie en Algérie, soulignant que la situation des imprimeries était difficile compte tenu de l’accumulation de dettes de nombreux journaux.

À cet égard, Bouslimani a appelé les éditeurs à rembourser leurs dettes dès que possible afin qu’elles puissent payer les prix du papier, qui a récemment connu une hausse significative sur les marchés mondiaux, sachant que les éditeurs bénéficiaient de prix d’édition à l’ancien taux qui ne correspondait pas à ceux qui sont pratiquées actuellement sur le marché.

Le Ministre a également confirmé dans un communiqué que la réorganisation du secteur serait dans l’intérêt de la presse nationale, qu’elle soit audiovisuelle ou électronique.