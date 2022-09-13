جيجل: إخماد شبه كلي لحريق غابات تاكسنة

تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية جيجل من الإخماد "شبه الكلي" لحريق غابة صندوح ببلدية تاكسنة على محور الطريق الوطني 77، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح ذات المديرية.

وأوضح الرائد صالح لعرج، رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم التحكم "شبه كليا" في الحريق الذي اندلع مساء أمس الإثنين بغابات تاكسنة وإبعاد كل الخطر عن مساكن المواطنين وخاصة بمنطقتي بوزنطار والمرقد القريبتين من مكان الحريق.

وأضاف ذات المسؤول أن عملية تتبع آثار المواقد المشتعلة "لا تزال جارية حتى الإخماد الكلي لها"، مشيرا إلى أن هبوب الرياح والتضاريس الوعرة قد صعب من عمليات التدخل والإطفاء. واستنادا لذات المصدر، فقد تم دعم فرق التدخل بإمدادات وحدة جيملة وفرق الرتل المتنقل وفرق مصالح الغابات فضلا عن الاستعانة بطلعات جوية للإطفاء للطائرة الروسية.

كما تمكنت فرق الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح مدعومة بالمركز المتقدم للطاهير ومصالح الغابات من "الإخماد الكلي" صباح اليوم الثلاثاء لحريق "حرك الديس" ببلدية الشحنة الذي أتى على حوالي 1 هكتار و6 آلاف متر مربع من المكونات الغابية إضافة إلى إخماد حريق غابة "خراشة" بالعوانة، حيث تم تسجيل احتراق 1 هكتار من البلوط الفليني والأحراش، وفق ما ذكره الرائد لعرج.

وأشار ذات المصدر إلى أن عملية إخماد حريق غابة "الدولة" مقطع "تاسلات" بالميلية ما تزال متواصلة بالاستعانة بطلعات جوية للطائرة الروسية لإخماد الحريق الذي عاود الاشتعال بعدما تم إخماده سابقا.