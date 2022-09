L’ancien séléctionneur de l’équipe nationale de football, Abderrahmane Mahdaoui, est décédé à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie.

Le défunt entraineur avait occupé ce post dans de nombreux clubs en Algérie et à l’étranger, notamment le NAHD, le WATlemcen, les clubs saoudien d’El Ansar et Al-Taawoun, le Mouloudia d’Alger, USM El Harrach, Al Ahly de Benghazi, le Mouloudia de Béjaia la Ghali de Mascara et le DRB Tadjenant.