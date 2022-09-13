عاصمة الأنوار تطفئ برج إيفل

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو اليوم الثلاثاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات وبرج إيفل في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة الثامنة مساء اعتبارا من 23 سبتمبر بسبب أزمة الطاقة.

وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب "أمنية"، من الدولة "أن تفعل الشيء نفسه" للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات "في الاتجاه نفسه".

وكشفت آن هيدالغو، أنه لابد من اللجوء لتخفيض استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أنه تقرر إطفاء برج إيفل من الساعة 11 مساءً، والمباني من الساعة 10 مساءً، فضلا عن تقليل إضاءة الشوارع ليلًا.

وفي وقت سابق، اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا بالتلاعب بأسواق الطاقة، معتبرة روسيا "دولة غير موثوقة". ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى وضع سقف لأسعار الغاز الروسى لقطع أرباحها المستخدمة في حرب أوكرانيا، معربة عن تطلعها لـ "عملية التخزين المشترك" الخاصة بالغاز في القارة الأوروبية.