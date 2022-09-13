تأجيل موعد انطلاق بطولة القسم الثاني للهواة

تم تأجيل موعد انطلاق البطولة الوطنية، للقسم الثاني هواة لكرة القدم الذي كان مقررا يوم 16 سبتمبر، "بصفة استثنائية" إلى يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وفق ما أفادت اليوم الثلاثاء الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.

وأوضح بيان الهيئة الكروية أنه بسبب الصعوبات التقنية التي وجدتها الأندية في عملية تسجيل الإجازات في الآجال المحددة وتسجيلها من قبل مصالح الرابطة الوطنية، قرر مكتب الرابطة المجتمع اليوم 13 تأجيل -بصفة استثنائية -موعد انطلاق البطولة الذي كان مقررا في الـ 16 سبتمبر 2022 إلى 23 و24 سبتمبر 2022 ".

وتجدر الإشارة إلى أن عدة فرق من الرابطة الثانية، كانت قد منعت من الانتدابات في فترة الانتقالات الصيفية، بسبب ديونها العالقة.

ومعلوم، أن بطولة الرابطة الثانية هواة، تتكون من مجموعتين من 16 فريقا في كل مجموعة، تسفر عن صعود المتوج باللقب في كل مجموعة (وسط -شرق)و( وسط -غرب) إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى.