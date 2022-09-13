الرئيس تبون يوجه دعوة إلى رئيس الإمارات

استقبل، اليوم الثلاثاء بأبو ظبي، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجولة التي تقوده إلى عدة دول بالخليج العربي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خص ظهر اليوم بأبو ظبي وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب بمقابلة من طرف حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وخلال هذه المقابلة، "سلم السيد عرقاب رسالة الدعوة التي يوجهها رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستلتئم بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، ناقلا إليه بهذه المناسبة التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية وثقته بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من المساهمين الفاعلين في إنجاح هذا الاستحقاق الهام الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة بين الدول العربية ووحدة كلمتها وبث حركية جديدة في آليات العمل العربي المشترك، خصوصا في السياق الدولي الحالي الذي يعرف أزمات متعددة تلقي بظلالها على الأمة العربية".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مشاركته شخصيا في القمة العربية بالجزائر، واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل على عدة أصعدة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام وتطلعه إلى أن تتمخض عنه نتائج تكون في مستوى التحديات وتستجيب لتطلعات الشعوب العربية، حسب البيان.

كما أبلغه حرصه على نقل تحياته الشخصية والأخوية إلى رئيس الجمهورية, يضيف نفس المصدر.

وشكل اللقاء أيضا فرصة للتأكيد على "أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتلك المتصلة بأجندة التعاون الثنائي وذلك في ضوء العزيمة التي تحذو الطرفين لإثرائها والانتقال بالشراكة التي تجمعهما إلى أفق أرحب يتناسب مع ما يحوزانه من إمكانيات وخبرات، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، وما يتقاسمانه من أهداف، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين"، وفقا لبيان الوزارة.