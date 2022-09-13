ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

استقبل وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، علي بوغزالة و عدد من أعضاء الأمانة الوطنية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن اللقاء الذي جاء بعد انعقاد المؤتمر الثاني عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل القطاع.

وأكد ربيقة على الأهمية التي توليها الدولة لشريحة المجاهدين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق وكذا في جانبها المتعلق بالذاكرة الوطنية والحفاظ عليها، وهي ذات الأهداف المسطرة في برنامج عمل القطاع في هذا الشأن.

وسمح اللقاء أيضا باستعراض عديد الملفات لا سيما ما تعلق منها بضرورة إيلاء فئة المجاهدين الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال عمل المؤسسات تحت وصاية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء، حرصهما على "مواصلة التنسيق لتنفيذ كل البرامج المسطرة خلال سنوية ستينية عيد الاستقلال، وكذا الوقوف عند كل المحطات التاريخية من خلال برامج ترقى إلى مستوى تضحيات شهدائنا الأبرار و مجاهدينا".