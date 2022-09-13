إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي "تيرمزي أحمد بن البشير" المكنى "عمر"، أمس الإثنين، نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار، حسب بيان أوردته وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم يوم أمس 12 سبتمبر 2022، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالإرهابي "تيرمزي أحمد بن البشير"، المكنى "عمر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل".

وأضاف المصدر ذاته أن الإرهابي "كان بحوزته مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة و(27) طلقة عيار 39×7.62 ملم، إضافة إلى جهاز (01) إرسال واستقبال".

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن "مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد".