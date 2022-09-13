الشرطة تسترجع بعض المصوغات المسروقة و61 مليون

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بسارقي محل لبيع المجوهرات بوسط مدينة غليزان مع استرجاع جزء من المجوهرات،وهذا على إثر شكوى تلقتها ذات المصلحة من الضحية مفادها تعرض محله لبيع المجوهرات بوسط المدينة للسرقة من قبل أشخاص مجهولين والتي طالت كمية من المجوهرات.

وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها الشرطة واستغلال لقرائن ولأدلة من موقع الحادثة تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة تم توقيف شريكه في العملية مع استرجاع جزء من المجوهرات محل سرقة، ومبلغ مالي قدره 61 مليون سنتيم من عائدات بيع المسروقات.

وقد قدم الجانيان أمام العدالة.