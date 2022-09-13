فرنسا: الحرائق تتلف اكثر من 1000 هكتار من الأراضي

أتت حرائق الغابات التي اندلعت جنوب غربي فرنسا على اكثر من 1000 هكتار من الأراضي، وسط حرارة عالية وصلت إلى 39 درجة مئوية.

وذكرت مصادر اخبارية محلية اليوم الثلاثاء, أن الحرائق المندلعة في غربي فرنسا أجبرت السكان على إخلاء منازلهم.

وتسببت الحرائق التي بدأت في الاندلاع أمس الاثنين في إجلاء أكثر من 500 شخص في منطقة جيروند, حيث اندلع حريق أصغر جنوب بوردو، بالقرب من داكس، أين وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وهي حرارة غير معتادة في هذا الوقت من العام.

وأعاقت الرياح القوية جهود المئات من رجال الإطفاء، الذين كافحوا لإخماد النيران طوال الليل حتى اليوم دون التمكن من احتواء الحرائق حتى الآن.