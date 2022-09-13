القبض على المشتبه فيه في جريمة قتل القاصر بباب الزوار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، من توقيف المشتبه فيه في قضية القتل العمدي التي راح ضحيتها قاصر في الـ17 من العمر بحي الجرف، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان: "تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مصالح الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، من توقيف المشتبه فيه في قضية القتل العمدي التي راح ضحيتها قاصر في السابعة عشر من العمر".

وأشار نفس المصدر إلى أن "تاريخ الوقائع كانت بداية الشهر الجاري، عندما قام المشتبه فيه بالاعتداء بسلاح أبيض على ضحية قاصر على مستوى حي الجرف باب الزوار أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بمستشفى سليم زميرلي".

وعلى إثر ذلك، "تم على الفور إخطار النيابة المختصة إقليميا التي أمرت بفتح تحقيق في القضية ليتم تكثيف الأبحاث باستعمال كل الإمكانيات المادية والبشرية التقنية المتاحة من أجل إيقاف الفاعل، وبعد تمديد الاختصاص القضائي إلى إقليم اختصاص إحدى الولايات الغربية الساحلية، تم إيقاف المشتبه فيه يتأهب للهجرة غير الشرعية من التراب الوطني بمساعدة أشخاص آخرين".

وأسفرت التحريات في القضية على "حجز أداة الجريمة المتمثلة في سلاح أبيض من الحجم الكبير وهاتفين نقالين".

وخلص البيان إلى الإشارة أنه بعد "استيفاء جميع الإجراءات القانونية, تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والتستر عدم التبليغ، تقديم يد المساعدة وإيواء مجرم فار من العدالة محاولة الهجرة غير الشرعية".