انقطاع في التموين بالماء الشروب بوادي ليلي بتيارت

تشهد بعض أحياء بلدية وادي ليلي (تيارت) منذ اليوم الثلاثاء انقطاعا في التزويد بالماء الشروب نتيجة عطب أصاب مضخة أحد الآبار الممونة لهذه الجماعة المحلية، حسبما علم لدى الوحدة الولائية للجزائرية للمياه.

وأوضح ذات المصدر أن الانقطاع في التزويد بالماء الشروب يمس أحياء النصر وطواهرية عبد القادر وبن فغالي وبن يحيى الحاج وبلكحل والعربي الحاج التابعة لبلدية وادي ليلي (تيارت).

ووفق وحدة الجزائرية للمياه لولاية تيارت فإن فريقا تقنيا يعمل على تغيير المضخة المعطلة لاستئناف عملية تموين السكان القاطنين بالأحياء المعنية فور امتلاء الخزانات.