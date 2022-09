Le FFS reporte son 6ème congrès ordinaire

Le 6ème Congrès national ordinaire du Front des forces socialistes (FFS) a été reporté au mois de décembre prochain, indique mardi un communiqué de l'Instance présidentielle de ce parti politique, précisant que le congrès se déroulera du 8 au 10 décembre 2022.

L'Instance présidentielle du FFS qui s'est réunie pour examiner l'avancement des préparatifs du 6ème congrès national ordinaire et à la lumière du rapport organique et politique adressé par le Premier secrétaire à cette Instance présidentielle, celle-ci a décidé de proroger les délais pour l'organisation du 6ème Congrès national ordinaire et fixe les dates du 8, 9 et 10 décembre pour la tenue de ces assises, précise le communiqué.