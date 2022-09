Le président Tebboune adresse une invitation au président de l'Etat des EAU

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu, mardi à Abu Dhabi, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de l'Etat des Emirats arabes unis, cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane à qui il a remis une invitation de la part du président de la République pour participer aux travaux du Sommet arabe qu'abritera l'Algérie début novembre prochain, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, Arkab a remis une invitation adressée par le président de la République à son frère, son altesse cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, pour prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre 2022", a précisé la même source.

Son altesse cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane a confirmé sa participation personnelle au Sommet arabe d'Alger et la disposition de l'Etat des Emirats arabes unis à œuvrer sur plusieurs niveaux pour assurer le succès de ce rendez-vous arabe important, formulant le souhait de voir le Sommet couronné de résultats à la hauteur des défis et répondant aux attentes des peuples arabes, selon la même source.

Le président de l'Etat des Emirats arabes unis a chargé Arkab de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.