التعليم العالي: السماح بتأجيل استهلاك منح تحسين المستوى بالخارج

أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء التعليمة المتعلقة بعدم إمكانية تأجيل استهلاك منح تحسين المستوى بالخارج، وذلك استجابة لمطلب الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب ماجاء في بيان لمصالح الوزير ، فإن هذا الأخير قد "استجاب لمطلب الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، بإلغاء التعليمة المتعلقة بعدم إمكانية تأجيل استهلاك منح تحسين المستوى بالخارج، وهي المراسلة التي عبر الأساتذة المعنيين بالاستفادة من هذه المنح عن امتعاضهم منها بسبب الظروف التي كانت تمر الجزائر والعالم بصفة عامة بها، في ظل انعدام وسيلة التنقل عن طريق الطيران للبلدان التي اختاروها لإجراء تربصاتهم".

من جانبه ، عبّر عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد دحماني، عن "ارتياح الأساتذة لهذه الخطوة، والتي تؤكد مدى تفهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب زملائه الأساتذة وهي تحمل أكثر من رسالة على تلبية مختلف المطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين، وهو ما أكده عقب تعيينه (على رأس القطاع) من قبل رئيس الجمهورية الخميس المنصرم في رسالته لكل مكونات الأسرة الجامعية".

وورد في البيان أن وزير التعليم العالي أكد على أنه "سيضع تجربته وخبرته في خدمة الجامعة والجزائر وسينتهج الحوار والتشاور والشراكة في تطبيق برنامج عمله والذي يأتي في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وسيعرض قريبا خارطة طريق بشأن هذا البرنامج".