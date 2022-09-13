مباحثات حول إنجاز مستشفى "جزائري_قطري"

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي ، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر عبد العزيز بن علي أحمد نعمه ، وذلك في إطار تجسيد مشروع المستشفى "الجزائري_القطري" ، حسب ما ورد في بيان لوزارة الصحة.

جاء في البيان أن اللقاء قد تم بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حيث أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع المجالات وخاصة ما تعلق منها بقطاع الصحة.

وفي ذات السياق ، أطلع السفير القطري بالجزائر وزير الصحة على رغبة و استعداد بلاديهما للاستثمار في المجال الصحي من خلال التجسيد القريب لمشروع إنجاز مستشفى على مستوى لعاصمة، وفقا للبيان.

من جانبه ، أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي أن هذا المشروع الذي تجري دراسته حاليا "يجب أن يشكل قطبا صحيا فريدا من نوعه و يتوفر على خدمات صحية خاصة و طابعا معماريا مميزا"، مضيفا أن "هذا الصرح يجب ان يكون مختلف عن باقي المستشفيات و أن يعكس مجهود مستوى الشراكة القائمة بين البلدين".

وختاما، حسب البيان، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتجسيد هذا المشروع بإمضاء مذكرة تفاهم في أقرب الآجال.