سفينة "الشباك" ..درة الأسطول الجزائري في العهد العثماني

في تظاهرة علمية بالمتحف العمومي الوطني البحري، نشطت اليوم الثلاثاء، حول سفينة "الشباك" التي اشتهرت بها البحرية الجزائرية إبان العهد العثماني، أجمع باحثون أنّ السفينة كانت قوة البحرية الجزائرية الضاربة وفخر الصناعة الحربية الجزائرية.

المتدخلون اعتبروا السفينة التي برزت بمدينة الجزائر منذ القرن السابع عشر، كانت "جوهرة" الأسطول البحري الجزائري خلال العهد العثماني بفضل "شكلها المتناسق وسرعتها، ما جعل منها إحدى القطع الأساسية في تركيبة البحرية الجزائرية آنذاك" في مواجهة القوى المسيحية الأوروبية المعادية.

الباحث بالمركز الوطني للدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائري، عبد الهادي رجائي سالمي، قال أنّه "ابتداء من منتصف القرن السابع عشر وإلى غاية القرن التاسع عشر كانت الشباك ركيزة الغزو البحري الجزائري" في البحر المتوسط، بفضل "خصائصها الهندسية والفنية المبهرة".

وأوضح المتحدث أنّ هذه السفينة كانت "تعتمد في تحركاتها السريعة على قوة الريح بفضل أشرعتها المثلثة الشكل والموزعة على ثلاث صواري مختلفة الطول وكذا القوة البدنية ممثلة في المجاديف التي كانت تسمح لها بالانسياب بسرعة بين سفن العدو".

وأضاف أنها "بالرغم من حجمها الصغير إلا أنها كانت قادرة على حمل أكثر من 30 مدفعا".

وأوضح رجائي أنّ "قوة" هذه السفينة و"الانتصارات الكبيرة" التي حققتها جعل "الأوروبيين والأمريكيين والروس وغيرهم يتناقلون تقنيات وفنيات صناعتها عن الجزائريين، حيث استعملوها في الحروب فيما بينهم وأيضا بينهم وبين الجزائريين والعثمانيين ..".

وأشار إلى أنّ الدولة العثمانية "كانت تساعد الجزائر في صناعة الشباك من خلال تقديم الدعم والمعدات .."، مضيفا أن "الجزائريين قد وصلوا بها إلى غاية سواحل شمال البرتغال وإنجلترا بعد إجراء بعض التعديلات على أشرعتها بما يتلاءم وطبيعة المحيط الأطلسي ..".

من جهته ، أكد الأكاديمي بجامعة جيلالي بونعامة بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، أمين محرز، أنّ "الشباك" كانت "أسرع سفينة في البحر المتوسط في القرن الـ 18"، مضيفا أن "دورها كان حاسما في كسر شوكة الممالك الأوروبية المعادية والقرصنة التي كانت تمارسها في البحر المتوسط".

وتمّ خلال اللقاء عرض نموذج مصغر لـ "الشباك" بحوض أميرالية الجزائر، بإشراف من الأكاديمي بقسم الهندسة البحرية بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران، أمين رحاتي، الذي قدم بعدها مداخلة حول التقنيات الهندسية التي ميزت هذه السفينة عن بقية السفن الجزائرية المهمة آنذاك ك "الغالية" و"الغليوطة " وعن السفن الأوروبية أيضا.

وأشار رحاتي إلى أنّ "الشباك" ظهرت "في الجزائر بعد معركة ليبانت في 1571" التي خاضتها القوى المسيحية الأوروبية ضد العثمانيين والجزائريين في تاريخ "غير معروف بالضبط"، مضيفا أن "الجزائر كانت "المركز العلمي والتقني لصناعة هذه السفينة والسفن عموما في الحوض الجنوبي للمتوسط".

وقالت مديرة المتحف العمومي الوطني البحري، آمال مقراني بوكاري ، إنّ البحرية الجزائرية "عرفت مجدها بفضل هذه السفينة الصغيرة التي كانت مخصصة في بداياتها للصيد وتطورت خلال الفترة العثمانية لتصبح سفينة حربية بامتياز يميزها الإبحار في ظروف مناخية صعبة والهجوم على السفن العدوة.".

وأضافت أنّ هذه السفينة قد "اختفت تماما مع مجيء الاستعمار الفرنسي الذي لم يترك أي أثر لها"، وهنا أكدت المتحدثة أن المتحف أراد من خلال هذه التظاهرة "إعادة إحياء تراث وتاريخ هذه السفينة ودورها في صناعة مجد الجزائر, وهذا بهدف استرجاع ذاكرتنا وثقافتنا وتاريخنا".