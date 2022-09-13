انقطاع الماء بوهران : والي الولاية يوجه بإيقاف أشغال الصيانة

وجه والي ولاية وهران السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بضرورة توقيف أشغال الصيانة الخاصة بتصفية مياه البحر "المقطع"، في الوقت الحالي، حتى يتسنى لجميع السكان بالتزود بالماء.

وفي خضم أزمة انقطاع وتذبذب التزود بالمياه التي تشهدها ولاية وهران مؤخرا، صرح الوالي عقب الاجتماع التنفيذي للولاية بأن محطة تحلية المياه توقفت لأسباب تقنية تتعلق بالكهرباء.

المتحدث أوضح أن إصلاح العطب استغرق يومين، لافتا إلى أنه بمجرد إصلاح الخلل عادت إلى العمل.

وذكر أن الأحياء في المناطق السفلى استطاعت التزود بالمياه يوم أمس الإثنين، فيما لم تتزود الاحياء في المناطق العليا بالمياه سوى صباح اليوم الثلاثاء.

وعبر الوالي عن عدم موافقته على أعمال صيانة مرتقبة لمحطة تحلية المياه يتوقع إجراؤها يوم غد الأربعاء، مؤكدا أنه أجرى اتصالات مع الوزارة الوصية بهذا الخصوص ، من أجل تأجيل التوقف التقني المرتقب غدا إلى غاية يوم السبت أو الأحد " حتى لا نزيد الطين بلة" على حد قوله .

وبحسب المسؤول ذاته فقد طالت معاناة مواطني ولاية وهران مؤخرا من تذبذب و انقطاع طويل في التزود بالمياه الشروب ، حيث دام الانقطاع لأكثر من خمسة أيام.