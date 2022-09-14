اضطراب جوي قوي يجتاح هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من اضطراب جوي قوي يجتاح شرق وغرب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن موجة حر شديدة، تتراوح بين 40 إلى 44 درجة تحت الظل، ستستمر على كل من ولايات: سكيكدة، عنابة الطارف وقالمة، وذلك إلى غاية منتصف الليل.

كما توقعت ذات المصالح، أمطارا رعدية تصل كميتها 20 ملم، على ولايات: أم البواقي، قسنطينة، سوق هراس وقالمة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية التاسعة ليلا.

فيما ستعرف كل من ولايات: الأغواط، النعامة، البيض وبشار، زوابع رملية مما ستؤدي إلى تطاير الرمال بكثافة، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا، إلى غاية السادسة مساءا.