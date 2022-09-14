انخفاض طفيف في أسعار النفط

واصلت أسعار النفط اليوم انخفاضها في ظل ضغوط بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة أعلى من التوقعات وهو ما عزز المخاوف من زيادة كبيرة بسعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.07 بالمائة إلى 87.25 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.19 بالمائة إلى 92.88 دولار للبرميل.

وتعرضت أسوق النفط لضغوط بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أوت الماضي، الذي دعم ارتفاع الدولار وبدد الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقلل من وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة، ما يشكل ضغطا على النفط المسعر بالعملة الأمريكية.