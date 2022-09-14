المسيلة: توقيف ستة أشخاص وحجز مهلوسات

أوقفت الفرقة المتعددة المهام للجمارك الجزائرية بالمسيلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ستة أشخاص وحجز 54.826 قرص مهلوس في ثلاث عمليات متفرقة نفذتها بإقليم الولاية.

وجاء في بيان للجمارك الجزائرية نشرته إذاعة سطيف الجهوية اليوم الأربعاء، إنه في سياق المجهودات الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، وعلى إثر ثلاث عمليات متفرقة، تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 54.826 قرص مهلوس، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية، مع توقيف ستة مخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأضاف نفس المصدر إن هذه العمليات تندرج في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجند أعوانها التام في سبيل آداء واجبهم المهني، والمساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يهدد صحة وسلامة المواطن.