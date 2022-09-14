الرئيس تبون يوجه دعوة لسلطان سلطنة عمان

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لسلطان سلطنة عمان الشقيقة هيثم بن طارق المعظم للمشاركة في الدورة العادية 31 للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي 01 و02 من نوفمبر المقبل.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرسالة سلمها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم بمسقط من قبل صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان.

وأضاف البيان، أن وزير الطاقة والمناجم أكد خلال اللقاء تمنيات رئيس الجمهورية بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية المقبلة ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك. كما أكد صاحب السمو أسعد بن طارق مشاركة سلطنة عمان في القمة العربية التي ستلتئم بالجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضى، مبلغا بدوره أصدق تحياته الأخوية إلى رئيس الجمهورية.