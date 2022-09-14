إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية عبر كامل التراب الوطني. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (50) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (18) قنطارا و(07) كيلوغرامات من الكيف المعالج، كما تم ضبط (5,100) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(296475) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (262) شخصا وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(16) مركبة و(47) مولدا كهربائيا و(34) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (16) شخصا وضبط (09) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (11) طن وكذا (27) قنطار من مادة التبغ و(14010) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا بكل من ورڤلة وبسكرة والوادي وسطيف وباتنة والمسيلة وإن ڤزام.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (12380) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (337) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (176) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.