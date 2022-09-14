غليزان: القبض على لصوص المجوهرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بلصوص المجوهرات من أحد المساكن، وهذا على إثر شكوى تلقتها ذات المصلحة من الضحية مفادها تعرض مسكنها إلى السرقة من قبل أشخاص مجهولين والتي طالت كمية معتبرة من المجوهرات.

وقد أفضت التحريات الميدانية التي قامت بها المصلحة بالتنسيق مع النيابة المحلية إلى تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما وتوقيفها، حيث ضبط بمسكن أحدهما على مبلغ مالي قدره 141 مليون سنتيم من عائدات بيع المجوهرات محل سرقة.

كما مكنت التحقيقات التي باشرتها الشرطة مع المشتبه فيهما من تحديد هوية شريكهم في العملية، حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة من داخل مسكن باقتران ظرف التعدد، واستعمال مفاتيح مصطنعة من قبل الخادم، ثم قدموا أمام العدالة.