تعاون جزائر- سعودي في مجال القضاء ومكافحة الجرائم

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء بمقر المحكمة الدستورية، النائب العام في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وأشاد الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات المحكمة الدستورية وكذا السفير السعودي بالجزائرن عبد الله بن ناصر البصيري، بـ"عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا، وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة" وهو "ما يدعم ركائز التعاون بينهما".

كما استعرض الطرفان "سبل وآفاق" تعزيز هذا التعاون في مختلف الميادين لاسيما في مجال "القضاء الدستوري".

وبهذه المناسبة، أبرز بلحاج أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة بالبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل "بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة".

من جهته، أكد النائب العام السعودي على "الأهمية البالغة التي توليها السلطات السعودية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر لاسيما في مجال القضاء ومكافحة الجرائم بكل أشكالها"، معبرا عن أمله في "فتح آفاق جديدة للتعاون القضائي مع الجزائر".

كما جدد المسؤولان إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات "التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري".

للإشارة، تدوم الزيارة الرسمية للنائب العام السعودي، الذي حل أمس الثلاثاء بالجزائر، إلى غاية 17 سبتمبر الحالي.