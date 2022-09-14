زغدار: تسوية ملف العقار الصناعي أولوية

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأربعاء، على أنّ الأولوية للقطاع في المرحلة الحالية ستكون لتسوية ملف العقار وتوفيره لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين، بعد أن تم استكمال النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار، التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة.

وخلال زيارة لولاية تلمسان، شدد الوزير، في هذا الخصوص على الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بضرورة الإسراع في انجاز المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو لتكون جاهزة قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية للأربعطاش والقصر، لاسيما فيما يتعلّق بربطهم بمختلف الشبكات من غاز وكهرباء وغيرها من ظروف التهيئة.

وخلال معاينته لهذه المنطقة الصناعية، التي تتربع على مساحة 103 هكتار مقسمة إلى 74 قطعة والتي بلغ نسبة إنجازها 72 في المائة، تلقى الوزير عرضا حول النسيج الصناعي بالولاية التي تتكون من أكثر من 18000 مؤسسة تنشط أساسا في قطاعات الخدمات، الأشغال العمومية، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري.