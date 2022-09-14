إعادة بعث نشاط الشركة الوطنية للزنك

قام وزير الصناعة، أحمد زغدار، بزيارة تفقدية للشركة الوطنية للزنك " ALZINC " التي يوجد مقرها بولاية تلمسان و المتوقفة عن الإنتاج منذ 2017 بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على اقتناء المواد الأولية الضرورية للإنتاج وتسوية أجور عمالها.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد أكد الوزير على أهمية هذه المؤسسة باعتبارها الوحيدة من نوعها في الجزائر والثانية على المستوى الإفريقي التي تملك منشآت وهياكل الإنتاج ويد عاملة مؤهلة تسمح لها بإعادة بعث نشاطها واسترجاع طاقتها الإنتاجية ومكانتها في السوق المحلي والخارجي.

كما أكد زغدار، أنه تم إدراج الشركة الجزائرية للزنك، المتخصصة في إنتاج مواد استراتيجية، ضمن المؤسسات المبرمجة لإعادة إطلاق نشاطها قبل نهاية السنة، في إطار برنامج إعادة بعث 51 مؤسسة عمومية المتوقفة عن النشاط.