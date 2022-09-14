الكشف عن برنامج المباريات الودية للمنتخب المحلي

أعلن اليوم الأربعاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برنامج المباريات الودية الخاص بالمنتخب الوطني المحلي لكرة القدم وذلك خلال المعسكر الإعدادي الذي سيجريه " الخضر" بداية من التاسع عشر سبتمبر الجاري إلى غاية السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وحسب الموقع الرسمي لـ "الفاف"، فإن اشبال المدرب مجيد بوﭬرة سيلعبون مواجهة أولى ضد نيجيريا يوم الثالث والعشرين من سبتمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة دون جمهور، أما اللقاء الثاني فيلعب يوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته أمام السودان بملعب ميلود هدفي بوهران.

وسيشرع أبطال العرب، في التحضير للقاءين يوم الثالث والعشرين من سبتمبر بقسنطينة وسيجرون أول حصة تدريبية لهم بعد منتصف النهار بملحق ملعب الشهيد حملاوي.

وأكدت " الفاف" أن أفراد المنتخب المحلي سيسافرون إلى وهران يوم السادس والعشرين من سبتمبر.