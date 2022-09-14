الحبس لأربعة أشخاص بتهمة المضاربة في الحليب

تم إيداع أربعة أشخاص الحبس ووضع شخص خامس تحت نظام الرقابة القضائية عن تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة في الحليب المدعم، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.

وذكر البيان أنه على إثر ورود معلومات يوم 10 سبتمبر الجاري لعناصر الضبطية القضائية حول تواجد أشخاص على متن شاحنات تبريد بحي ايسطو ,ضبطت مصالح الأمن مركبتين داخل حظيرة كان سائقاها (ب. م) و(م.ش) في انتظار شاحنة توزيع الحليب من أجل اقتنائه.

وبعد تكثيف الأبحاث من طرف مصالح الأمن تم تحديد مكان تواجد شاحنة توزيع الحليب التي يقودها المدعو (م.ح) والتي كانت معبأة بالحليب المدعم حيث تم حجز على متنها 3.225 كيس حليب مبستر سعة 1 لتر و 370 حليب البقرة سعة 1 لتر.

وقد تقدم إلى مصالح الأمن كل من صاحب البضاعة المدعو (ق.ع) والمكلف بالتوزيع المدعو (ع.م)، حسب ذات المصدر.

وبعد إحالة يوم أمس جميع المعنيين في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي عن تهمة جنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، صدر أمر بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس ووضع سائق شاحنة توزيع الحليب تحت نظام الرقابة القضائية.