الإفراج عن أحد صحفيي الجزيرة المحبوسين بمصر

قالت شبكة الجزيرة القطرية الإخبارية إن أحد صحفييها المحتجزين في مصر سيخلى سبيله بقرار من النيابة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الصحفي أحمد النجدي وذلك نقلا عن محاميه.

وقبض على النجدي "67 عامًا" في أوت 2020، وذلك أثناء قضائه عطلة في مصر لزيارة أسرته، واتهم بنشر أخبار كاذبة.

وكانت الجزيرة أوضحت في وقت سابق أنه يعاني من أمراض مزمنة منها السكري وارتفاع ضغط الدم. وبحسب الشبكة الإخبارية، لا يزال ثلاثة من صحفييها محبوسين في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يزور فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة لرئيس مصري إلى قطر منذ نحو تسع سنوات.

وتوترت العلاقة بشدة بين القاهرة والدوحة عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. كما انضمت مصر لثلاث دول خليجية، هي الإمارات والسعودية والبحرين، أعلنت مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا في عام 2017.

ولكن تحسَن العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجي في قمة العلا بالسعودية في عام 2021.