وفاة الممثلة اليونانية "ايرين باباس"

رحلت، اليوم، الممثلة اليونانية ايرين باباس، عن عمر يناهز 93 عاماً، على ما أفادت وزارة الثقافة اليونانية في نعيها الفنانة التي اكتسبت شهرة واسعة عبر العالم بعد مشاركتها في أفلام كبيرة أبرزها "مدافع نافارون"، إلى جانب "غريغوري بيك"، و"زوربا اليوناني" رفقة "أنطوني كوين".

وكانت باباس، المولودة سنة 1923، واحدة من أشهر الممثلات اليونانيات في الخارج إلى جانب ميلينا ميركوري، وشاركت في 60 فيلماً خلال مسيرتها المهنية التي امتدت ستة عقود.

وأدت باباس، أدوار البطولة إلى جانب عدد من أشهر الممثلين كريتشارد بيرتون وكيرك دوجلاس وجيمس كاجني وجون فويت.

وفي سنة 1969، حلت ايرين باباس بالجزائر العاصمة للمشاركة في فيلم "زاد" للمخرج "كوستا غافراس"، وجسدت شخصية "هيلين" زوجة النائب لامبراكيس (تمثيل "ايف مونتون").

كما يعرفها الجمهور العربي بفضل دورها في فيلم " عمر المختار"، إذ جسدت دور امرأة لبيبة تدعى مبروكة، وأيضا شاركت في النسخة العالمية من فيلم " الرسالة" للراحل مصطفى العقاد، وجسدت دور هند بنت عتبة.

وحصلت باباس على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة عام 1961 في مهرجان برلين السينمائي، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2009 عن مجمل مسيرتها الفنية.