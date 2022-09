Signature de 26 accords entre l’Algérie et la Mauritanie

Les travaux de la 19e Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, réunie mercredi à Nouakchott, ont été couronnés par la signature de 26 accords englobant plusieurs secteurs, le comité de suivi étant chargé de veiller à la mise en œuvre de ce qui a été convenu.

Un accord de coopération judiciaire en matière pénale a été signé, en plus d'un second accord en matière civile et commerciale et d'un troisième relatif à l'extradition des criminels.

Il a été également procédé à la signature d'un projet d'accord de coopération en matière de gouvernance locale, de décentralisation et d'administration territoriale et d'un projet de programme exécutif de l'accord de coopération en matière des Wakfs et des Affaires islamiques pour la période 2023-2025.

Dans le secteur de l'énergie et des mines, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables et un autre mémorandum d'entente en matière d'énergies renouvelables.

S'agissant de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'Administration, il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la numérisation.

L'Algérie et la Mauritanie ont également signé un programme exécutif du protocole de coopération dans le secteur de la pêche et un accord de coopération dans le domaine du transport maritime, ainsi qu'un protocole de coopération dans le domaine agricole.

Dans un autre contexte, il a été procédé à la signature d'un projet de programme exécutif dans le domaine vétérinaire et d'un projet de programme exécutif de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2023-2024.

La liste des accords bilatéraux ayant couronné cette session renferme également un programme exécutif de coopération dans le domaine du commerce extérieur et un projet de mémorandum d'entente dans les domaines du contrôle économique et de la répression des fraudes et la protection du consommateur, ainsi que d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

L'Algérie et la Mauritanie ont, en outre, signé un projet de mémorandum d'entente dans le domaine des travaux publics, un projet d'accord sur la coopération dans le transport terrestre et un projet de protocole exécutif en matière d'exonérations pour la construction d'une route reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie).

Par ailleurs, cette coopération a été renforcée par la signature d'un projet d'accord de coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation et du développement technologique en sus d'un projet de mémorandum d'entente dans le domaine de la protection et la promotion des franges vulnérables, outre un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports (2023/2024).

Quant à la formation des ressources humaines, un projet de mémorandum d'entente a été signé entre l'Institut Diplomatique et des Relations Internationales (IDRI) et l'Académie diplomatique mauritanienne. Un accord de coopération entre l'Ecole mauritanienne d'Administration, du Journalisme et de la Magistrature (ENAJM) et l'IDRI.

Dans le même sillage, les deux parties ont signé un accord de coopération scientifique et technique dans le domaine des recherches, des océans et de la pêche et un projet de mémorandum d'entente relatif à la promotion de l'investissement.