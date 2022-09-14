زيلينسكي يعد بـ"النصر" على الروس

وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده الأربعاء بـ"النصر" خلال زيارة إلى مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية بهجوم مضاد، وأكدت موسكو من جهتها أنها عازمة على مواصلة قصف أوكرانيا.

هذه أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى منطقة خاركيف في شرق البلاد التي استعادتها قواته بشكل شبه كامل في غضون 15 يوماً فقط خلال الشهر الحالي.

وشهدت مدينة إيزيوم التي بلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة قبل الحرب معارك دامية في الربيع قبل أن تستولي عليها موسكو التي حولتها إلى منطقة استراتيجية لإمداد قواتها. وتشكل استعادة كييف للمنطقة نكسة للقوات الروسية التي تراجعت نحو منطقة دونيتسك الواقعة تحت سيطرة الكرملين منذ 2014.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام "لا نتقدّم سوى باتجاه واحد إلى الأمام، نحو النصر".

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صوراً بدا فيها الرئيس محاطاً بمرافقين مسلحين وقد ارتدى ثياباً باللون الكاكي، وعلى كتفه شارة كتب عليها "أوكرانيا أو الموت".

وقال زيلينسكي متحدثاً باللغة الانكليزية من دون أن يتهم القوات الروسية مباشرة "الأمر نفسه: مبان مدمرة، وقتل أشخاص. إنه جزء من تاريخنا وجزء من الأمة الروسية الحديثة".

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت من الروس خلال شهر سبتمبر وحده عدة آلاف من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب.