"اليويفا" يكافئ بن ناصر

يواصل الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، بداية موسمه القوية مع ناديه ميلان سواء في الدوري الإيطالي أو في المنافسة الأوروبية.

وقاد بن ناصر الميلان للفوز على دينامو زغرب الكرواتي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا بنتيجة 3-1 على ملعب سانسيرو، ما جعل صاحب 7 ألقاب في المنافسة يعتلي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

واختار الاتحاد الأوروبي بن ناصر رجلا للمواجهة نظير الدور الكبير الذي قدمه صاحب الـ25 سنة في وسط ميدان "الروسونيري".

وسيخوض نجم "الخضر"، الذي أختير أحسن لاعب في الميلان خلال شهر أوت الماضي، مواجهة قوية هذا الأحد ضد نادي نابولي في الدوري الإيطالي، قبل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي غينيا ونيجيريا بوهران.