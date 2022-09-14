السعيد بوتفليقة وحداد وجها لوجه يوم 25 سبتمبر

يحاكم السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق، يوم 25 سبتمبر المقبل في الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، رفقة رجل الأعمال علي حداد، في قضية "تبييض الأموال استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات"، وقضية "قناة الاستمرارية" التي كان يعول عليها المتهمان لترويج مشروع استمرار بوتفليقة في الحكم لعهدة خامسة.

المحاكمة المنتظرة للرجل النافذ في عهد حكم شقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة تأتي كاستئناف لحكم الإدانة الذي أصدره ضده القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة شهر جوان الماضي، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.

ونطق القطب الجزائي في المحاكمة السابقة بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. كما أدان رجل الأعمال علي حداد في نفس القضية بـ4 سنوات حبسا نافذا بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات. فيما تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج.

يواجه السعيد بوتفليقة ومعه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد، يوم 25 سبتمبر 2022، تهمتي تبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي أسقطها حراك 22 فيفري 2019 وأوقفتها القيادة العسكرية آنذاك.

وكانت مصالح الأمن المختصة قد أنجزت سنة 2019 ملفا قضائيا يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية "المجهضة شعبيا ورسميا"، ووجهت تهما للمشرف الرئيسي عن الحملة، وهو السعيد بوتفليقة، وفاعل آخر في العملية صديقه رجل الأعمال الموقوف والمدان في قضايا فساد علي حداد، وهما متهمان الآن أمام القضاء بـ "تبييض الأموال والثراء غير المشروع والتمويل الخفي للحملة"، فيما تم الاستماع إلى وزراء سابقين ونافذين ومقربين من الدوائر المحيطة بالسعيد بوتفليقة حينها.

وتم التحقيق مع بوتفليقة الذي سبق أن "نفى أي علاقة له بقضية قناة الاستمرارية التي كانت يفترض أن تروج لمشروع استمرار بوتفليقة في الحكم، تبث إنجازات شقيقه والرئيس السابق للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، وأن "هياكل التلفزة" تم اقتناؤها بأموال خاصّة ولم يشترك مع علي حداد فيها.

يأتي هذا بعدما أدلى رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بتصريحات تُورّط السعيد بوتفليقة، حيث قال في محاكمة سابقة في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية سنة 2020 بأنّ شقيق الرئيس ومستشاره "اتصل به وطلب منه منحه جزءًا من عتاد دزاير تيفي التابعة لمجمع وقت الجزائر لفترة معينة، وأنه بعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاع العتاد".