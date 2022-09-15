أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف من احتمالات تعطل الإمدادات في الولايات المتحدة.

وكانت أسواق النفط قد استهلت تعاملاتها اليوم على تراجع مع تجاوز مخاوف الطلب الضعيفة بشأن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.13 بالمائة، مسجلًا 94.22 دولارًا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.26 بالمائة إلى 88.71 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة، مع صدور تقرير المخزون الأمريكي. كما تلقت أسعار النفط الخام دعمًا من الاحتمالات المتزايدة لتوقف السكك الحديدية في الولايات المتحدة وسط نزاع عمالي مستمر. بحيث تتفاوض ثلاث نقابات على عقد جديد يمكن أن يؤثر على شحنات السكك الحديدية، وهي مهمة لتسليم النفط الخام والمنتجات.