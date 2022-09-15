بوركينافاسو: مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين في هجوم مسلح

قتل ثمانية عسكريين وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو عن بيان للجيش أن الوحدة العسكرية في شمال البلاد تعرضت لكمين من مجموعة من الإرهابيين.

وأوضح البيان أن الكمين حدث على بُعد 11 كلم عن أورسي بمقاطعة أودلان في منطقة الساحل وأن الهجوم تم مساء الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة 12 آخرين. وأكد أنه تم خلال المعارك قتل 41 إرهابيا من المهاجمين.

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، الإرهابيين في بوركينا فاسو غربي إفريقيا، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.