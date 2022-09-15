حملة تنظيف وطنية على مستوى المؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن تنظيم حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية بداية من يوم غد الجمعة وتستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحملة تأتي بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة لتنظيف المؤسسات التربوية ومحيطها تحت شعار "دخول مدرسي في محيط نظيف".

وتهدف الحملة إلى توفير وسط مدرسي نظيف وسليم في المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وأعضاء الجماعة التربوية في أحسن الظروف. وستشارك في هذه العملية الجماعات المحلية ومديريات البيئة ودور البيئة وجمعيات أولياء التلاميذ والمجتمع المدني والكشافة الإسلامية.