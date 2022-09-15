برنامج جديد لسير قطارات الضاحية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات (ضاحية الجزائر) بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وأفاد بيان الشركة، أن البرنامج الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 17 سبتمبر 2022.

فيما أشارت ذات المصالح، إلى أن الخطوط الطويلة والجهوية وخطوط ضواحي (عنابة -قسنطينة -وهران) ستبقى في نفس التوقيت المعتاد.

وأضافت أنه بإمكان الزبائن الاطلاع على البرنامج الكامل على التطبيق الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما يمكنكم الاطلاع على البرنامج الجديد بالضغط على الروابط التالية: