Le président Tebboune salue le rôle de l’imam dans la société

Les imams algériens célèbrent jeudi leur Journée nationale, décrétée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en reconnaissance du statut dignitaire de cette élite de la société, qui participa, jadis, au recouvrement de la souveraineté nationale et concoure, aujourd'hui, à la promotion du juste-milieu et au renforcement du référent religieux.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait décrété la date du 15 septembre, qui coïncide avec l'anniversaire du décès de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, Journée nationale de l'imam, dans un message adressé aux participants aux travaux de la 19e édition du colloque national dédié à la mémoire de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir à Adrar en 2021.

Cette journée est célébrée, chaque année, sur tout le territoire national à travers diverses manifestations et activités religieuses, en reconnaissance du statut dignitaire de l'imam, sa place et son rôle scientifique, culturel et social en matière de consolidation des fondements du référent religieux et de renforcement de l'identité nationale.

Dans un message adressé aux participants aux travaux de la 19e édition du colloque national dédié à la mémoire de Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, le Président de la République a salué les efforts des imams, précisant que "les caravanes des moudjahidine et des chouhada ont pris le départ des mosquées et des zaouias, pour mener les révolutions populaires bénies jusqu'à la Glorieuse révolution du 1er novembre. Les efforts et démarches de nos imams ont fait échouer les plans d'atteinte à l'unité, en faisant face aux complots".

"Après l'indépendance de l'Algérie et le recouvrement de la souveraineté nationale, l'imam aux côtés des enfants de la patrie, est passé de la bataille du djihad et de la libération à l'illumination, pour répandre la modération et rejeter l'extrémisme. Il se dévouera à la moralisation de la vie sociale et la propagation de la vertu pour faire face aux épreuves et éteindre le feu de la fitna à chaque fois que les ennemis du pays tentent de la semer", avait-il souligné.

La décision de décréter le 15 septembre de chaque année Journée nationale de l'Imam a été favorablement accueillie par la corporation des Imams au sein des mosquées, des écoles coraniques et de zaouïas, une décision qualifiée d'"historique" qui se veut "un jalon de plus apporté aux réalisations de l'Algérie nouvelle".