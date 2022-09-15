مسابقة توظيف في إدارة السجون

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف ضباط وأعوان إعادة التربية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، إن المسابقة تخص ضباط إعادة التربية (100 رجال و20 نساء) وأعوان إعادة التربية (1180 رجال و100 نساء).

ودعت المديرية المعنيين بالمسابقة إلى تحميل استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة و كذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني لإدارة السجون: https://dgapr.mjustice.dz وستكون فترة التسجيل وإرسال الملفات بداية من يوم14سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر القادم. dgapr.mjustice.dz