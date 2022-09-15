المدية: الاطاحة بشبكة ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات

تمكنت مصالح امن دائرة البرواقية بالمدية، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 07 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باستغلال القصر، مع إنشاء عصابة أحياء بغرض فرض السيطرة بالوسط الإقليمي الحضري، بحيازة أسلحة بيضاء محظورة للاعتداء على المواطنين.

العملية جاءت بعد استغلال لمعلومات وردت إلى عناصر الضبطية القضائية لأمن الدائرة، عن تواجد مجموعة من المسبوقين قضائيا، يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر مختلف إحياء مدينة البرواقية باستغلال القصر، ليتم مباشرة عمليات التحري والترصد لأفراد الشبكة الإجرامية، ووضع خطة محكمة للإطاحة بهم وذلك بالتنسيق الدائم و المستمر مع نيابة المحكمة المختصة إقليميا، والتي أسفرت عن توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 28 سلاح ابيض من مختلف الأحجام، كمية من المخدرات، مبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم، بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة لترويج السموم.