هذا عدد التذاكر المخصصة لمباراة مولودية الجزائر- نجم مـﭬرة

أكدت إدارة مولودية الجزائر، أنه تم تخصيص 6500 تذكرة لمباراة الجمعة التي ستجمع النادي بالضيف نجم مـﭭرة.

وانعقد أمس الأربعاء بمقر المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، الاجتماع التقني والأمني الذي يسبق المباراة المقررة بملعب الشهيد عمر بن رابح بالدار البيضاء، وذلك بحضور ممثلين عن العميد، ومندوب عن الدائرة الإدارية ورئيس بلدية الدار البيضاء، إضافة إلى ممثلين عن الأمن الوطني والحماية المدنية، حيث تم الاتفاق على: تخصيص 6500 تذكرة للمباراة منها 6000 لجمهور مولودية الجزائر و500 تذكرة للضيوف، حيث ستباع التذاكر اليوم الخميس بأكشاك ملعب 5 جويلية الأولمبي ، بداية من الساعة الثانية زوالا، هذا وستفتح أبواب الملعب يوم الجمعة بداية من الساعة الواحدة زوالا.