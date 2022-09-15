العاهل الأردني يتسلم دعوة من الرئيس تبون

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية للعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، تضمّنت دعوة لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقررة في بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الملك عبد الله الثاني، حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة؛ بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية. وحمّل العاهل الأردني، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الذي نقل رسالة الدعوة، تحياته للرئيس تبون وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.