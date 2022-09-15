حصيلة ثقيلة لعدد الغرقى في موسم الاصطياف

سجلت مصالح الحماية المدنية في الفترة الممتدة بين 16 جوان و15 سبتمبر الجاري 88207 تدخل على مستوى 427 شاطئ مسموحه بها السباحة ما مكن من إنقاذ 60961 شخص من موت محقق وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـفائدة 21575 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان إلى جانب تحويل 4442 مصاب إلى مختلف المصالح الاستشفائية المحلية. علاوة على إنقاذ 370 شخص كانوا على مستوى المركبات المائية.

وجاء اليوم الخميس، في حصيلة لجهاز حراسة الشواطئ للحماية المدنية خلال 03 أشهر، إنه في إطار الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة سجلت مصالح الحماية المدنية 88207 تدخل من الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 15 سبتمبر 2022، (ثلاثة أشهر) على مستوى 427 شاطئ المسموح للسباحة ما سمح بإنفاذ 60961 شخص من موت محقق وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـفائدة 21575 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ أين تم التكفل بالضحايا من طرف إسعافات الحماية المدنية بمختلف الجروح إلى جانب تحويل 4442 مصاب إلى مختلف المصالح الاستشفائية المحلية، كما تمكن أعوان الحراسة من إنقاذ 370 شخص كانوا على مستوى المركبات المائية.

وأضاف نفس المصدر إنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 182 غريق متوفي منهم 103 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و79 غرقى في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 26 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

وذكرت الحصيلة إن المديرية العامة للحماية المدنية جندت على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة جهاز عملي مهم لأجل ضمان أمن وسلامة المصطافين مكون من 11000 عون مختصين مجهزين بمختلف عتاد التدخل في البحر.

وشددت الحصيلة في تحليلها لحالات الوفاة غرقا بالشواطئ، على إن غالبيتها تمت على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية، كما إن الفئة العمرية للمتوفيين تتراوح بين 10 إلى 23 سنة. وفيما يخص حالات الغرق في المسطحات المائية، تم تسجيل 82 حالة وفاة غرقا أغلبهم من المراهقين، منهم 30 حالة وفاة غرقا في البرك المائية، 24 حالة في المجمعات المائية، 11 حالة في السدود، 08 حالات في الأحواض المائية والمسابح، 06 حالات في الأودية و03 حالات في البحيرات.