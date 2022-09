Une campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires sera lancée, vendredi, pour accueillir les élèves et le corps éducatif dans les meilleures conditions, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

"En application de la décision du Premier ministre et des instructions du ministre de l'Education nationale et dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022/2023, le ministère de l'Education nationale organise, à travers les directions de l'éducation en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables, une campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires sous le slogan "Rentrée scolaire dans un environnement propre", qui sera lancée vendredi 16 septembre 2022 à 10h00 à travers tout le territoire national, lit-on dans le communiqué.

Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à mardi 20 septembre, a pour objectif d'"assurer un environnement scolaire propre et sain" pour accueillir les élèves et le corps éducatif dans les meilleures conditions.

Participent à cette opération les collectivités locales, les directions de l'environnement, les maisons de l'environnement, les associations de parents d'élèves, la société civile ainsi que les scouts musulmans.