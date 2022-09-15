رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر، وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.



واستقل الرئيس تبون كل من جورجيوس زاكاريو داكيس الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا للجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى الجزائر، محمد طارق الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرًا جديدا لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر، عائشة محمد غاربا التي سلمته أوراق اعتمادها سفيرةً جديدةً لجمهورية نيجيريا الفيديرالية لدى الجزائر وفالريان شوفاييف، الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا لفيدارلية روسيا لدى الجزائر.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.