تونس: اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل لزيادة الأجور

توصلت الحكومة التونسية واتحاد العام للشغل التونسي إلى اتفاق يقضي بزيادة في معدلات الأجور بنسبة خمسة في المائة، يبدأ تطبيقها بداية من شهر أكتوبر المقبل المقبل، وتسري على السنوات الثلاث المقبلة حتى 2025.

ويجري توقيع الاتفاق مساء اليوم في قصر الحكومة بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العمالي، نور الدين الطبوبي، وقال مساعد الأمين العام للشغل فيظ حفيظ ، في تصريح صحفي أن نسبة الزيادة في أجور مال القطاع العام، ستكون بنسبة خمسة في المائة، فيما سيقع صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية بحسب التصنيفات.

وأكد حفيظ أن هذه الزيادات في الأجور، تغطي سنوات 2023 و2024 و2025، مضيفا أن المفاوضات أخذت عين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة والموازنة العمومية، مشيرا إلى أن الزيادات ستطبق بداية شهر أكتوبر المقبل، وسيستفيد منها، أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي .

ومن شأن هذا الاتفاق أن يخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده تونس في الفترة الأخيرة، خاصة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، وندرة المواد الاستهلاكية كالسكر والقهوة والزيت، ما يعني أن هذه الزيادات في الأجور على قلتها تعد ضرورية لترميم مقدراتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.

وفي عملية سبر للآراء نشرتها وكالة سيغما اليوم في تونس، أكد 60 في المائة من المستجوبين أن وضعهم المالي ازداد سوء مقارنة مع العام الماضي، وأنهم يتوقعون ظروف أسوأ وأصعب من الوضع الحالي.