إليزابيث الثانية: الكشف عن تفاصيل الجنازة الرسمية

كشف مسؤولون بالقصر الملكي البريطاني عن مزيد من التفاصيل حول الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، المزمعة يوم الاثنين القادم.

وحسب "بي بي سي" ستفتح كنيسة وستمنستر أبوابها استعدادا لحفل التأبين، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحا، بتوقيت لندن وستنقل عربة البندقية التابعة للبحرية الملكية، يتبعها 142 من جنود البحرية البريطانية، نعش الملكة إليزابيث الثانية من قصر وستمنستر إلى كنيسة دير وستمنستر، تمهيدا لبدء الجنازة الرسمية في تمام الحادية عشرة صباحا، بحضور أكثر من ألفي ضيف، من بينهم الرئيسان الأمريكي والفرنسي.

ووفق ذات المصدر سينتهي القداس الجنائزي بإعلان دقيقتين من الصمت على مستوى البلاد، حدادا على روح الملكة، قبيل الظهيرة، بعيد انتهاء القداس، سيُنقل تابوت الملكة إلى قلعة وندسور، حيث سيقام قداس آخر، في كنيسة سانت جورج، يحضره 800 شخص، قبل انعقاد قداس خاص يحضره أفراد العائلة الملكية.

وبحلول المساء، ستدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار زوجها الراحل دوق أدنبرة الأمير فيليب، في كنيسة القديس جورج التذكارية في قلعة ويندسور.