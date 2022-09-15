"معجزة" الرضيعة ملاك بالأردن

كاد الأردنيون لا يصدقون الخبر الذي وصفه كثيرون بـ"المعجزة" عندما رأوا الطفلة الرضيعة ملاك ذات الأربعة شهور تخرج على أيدي عمال الإنقاذ من بين ركام مبنى منهار في عمان، ظلت عالقة تحته لأكثر من 24 ساعة.

وتسبب سقوط المبنى بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينما لا يزال العمل جاريا على محاولة انتشال جثث أو أحياء.

وتروي والدة الطفلة إسراء رائد (26 عاما) الخميس لوكالة فرانس برس فرحتها لدى رؤية طفلتها "عندما أخرجوها، عرفتها من بيجامتها الزهرية... كانت فرحتي واضحة جدا ولا توصف... زغردت ودعوت الله أن ينجي الآخرين".

وقصدت وكالة فرانس برس الخميس مستشفى لوزميلا القريب من موقع الحادثة حيث ترقد الطفلة وحيدة والديها وتعاني من بعض الرضوض فحسب.

وكان مقطع فيديو وزعته قوى الأمن أظهر عمال الإنقاذ وهم يخرجون ملاك من فتحة ضيقة بين أنقاض المبنى الذي انهار الثلاثاء بينما كانت تجري فيه أعمال صيانة. وبدت الطفلة في حالة جيدة، ثم أدخلت في سيارة إسعاف أسرعت بها الى المستشفى.

وتقول إسراء رائد من أمام المستشفى بتأثر "كان لدي إحساس في داخلي أنها على قيد الحياة، وكان زوجي يطمئنني هو الآخر قائلا إن ابنتنا بخير وهي بانتظارنا".

وتضيف "أنا سعيدة جدا وأحمد الله على سلامتها. الطبيب قال لي إنها معجزة أن تكون خرجت بسلام من تحت حطام بناية ذات أربعة طوابق".

وكانت إسراء تركت طفلتها عند صديقة لها تقطن المبنى لتنجز عملا.

وتتابع "كنت أصرخ وأنادي أين ابنتي؟ أين ابنتي؟... بعد مرور أكثر من 24 ساعة "أخبرني رجال الإنقاذ أنهم سمعوا صوت طفلة. قلت يا رب تكون طفلتي".

وتوضح أن عمودا بقي صامدا قربها على الأرجح "هو الذي حماها"، بالإضافة إلى "متنفس صغير" بقي يجلب لها الهواء.

لكن فرحة إسراء لم تكتمل. وتؤكد "ينتابني شعوران: شعور جميل لأن ابنتي خرجت بخير وسلام، وشعور آخر مناقض لأنني فقدت صديقتي وابنتها" التي تبلغ بضعة أشهر أيضا. وتضيف "كانت ابنتي في غرفة وصديقتي وابنتها في غرفة ثانية".

في مكان الحادث، تتواصل عمليات البحث بين الأنقاض، ورجحت مصادر أمنية وجود أربعة أشخاص لا يزالون عالقين. لكن إنقاذ ملاك أثار ارتياحا وفرحة.

وقرّر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة بعدما أسندت إليهم تهمة اقتراف "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".